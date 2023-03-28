Реставраторы «Мосфильма» подарили «Алым парусам» вторую жизнь

Знаменитая кинолента Александра Птушко «Алые паруса», снятая по одноименной повести великого романтика Александра Грина в 1961 году, теперь доступна для бесплатного просмотра в новом качестве на официальном ютуб-канале «Мосфильма».

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

«Чудеса надо делать своими руками!» — провозглашает главный герой фильма на палубе своего корабля. И реставраторы киностудии с ним солидарны.

Они четыре месяца трудились над восстановлением каждого кадра ленты. Необходимо было избавиться от многочисленных дефектов, появившихся, в том числе, и от долгого хранения пленки, провести компьютерную реставрацию видеоряда.

Специалистам пришлось заняться цветокоррекцией, чтобы одна из самых красивых картин отечественного кинематографа, заиграла новыми красками. Были устранены царапины на плёнке, а затем восстановленное изображение соединили с обновленным звукорядом.

Фильм «Алые паруса» стал кинодебютом шестнадцатилетней Анастасии Вертинской. Дочь великого шансонье сыграла Ассоль. Режиссер видел главную героиню своего фильма иначе: ему импонировала русская красота Тамары Макаровой и Аллы Ларионовой. Но с ним не согласился художник картины и доказал, что юная Вертинская – находка для истории Грина.

На роль Артура Грея претендовали Александр Белявский и Олег Стриженов, но выбрали Василия Ланового. В то время артист был уже знаменит - снялся в «Аттестате зрелости» и героической саге «Как закалялась сталь».