В "Художественном" покажут ретроспективу фильмов Соловьева

"Сергей Соловьев был главным и неисправимым романтиком советского кино. Его героями никогда не были супермены, мачо, да и попросту зрелые (в разных значениях этого слова) люди. Впрочем, его юные персонажи часто оказывались способны на сильные поступки - как в "Спасателе", "Ассе" или "Черной розе - эмблеме печали, красной розе - эмблеме любви", - подчеркнул программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.