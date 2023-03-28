В "Художественном" покажут ретроспективу фильмов Соловьева

В московском кинотеатре "Художественный" с 11 по 30 апреля пройдет ретроспектива фильмов режиссера Сергея Соловьева, пишет ТАСС.
"Сергей Соловьев был главным и неисправимым романтиком советского кино. Его героями никогда не были супермены, мачо, да и попросту зрелые (в разных значениях этого слова) люди. Впрочем, его юные персонажи часто оказывались способны на сильные поступки - как в "Спасателе", "Ассе" или "Черной розе - эмблеме печали, красной розе - эмблеме любви", - подчеркнул программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.
В рамках специального показа зрителям покажут такие фильмы Соловьева, как "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991), "Сто дней после детства" (1975) "Чужая Белая и Рябой" (1986), "Избранные" (1982) и "Спасатель" (1980).
По словам организаторов, фильмы покажут с пленки из коллекции Госфильмофонда России.