Пуленепробиваемый костюм Уика пошили за 7,35 млн рублей

Пуленепробиваемый костюм Джона Уика не дает покоя фанатам. Блогеры с канала Hacksmith Industries пошили костюм-тройку, как у Киану Ривза и сняли видео с испытаний.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Оказалось, что костюм действительно удерживает пули 45-го калибра, выпущенные из пистолета-пулемета МР5.

Такой эффект достигается за счет многослойности. При создании костюма использовано пара-арамидное волокно кевлар, известное, как самая прочная ткань в мире. Она применяется при пошиве спецодежды. Однако в случае с экспериментальным костюмом, потребовалось 20 слоев кевлара. Также в подкладе используется сверхтонкий пластик.

Стоит отметить, что хотя пули и удерживаются в костюме, его обладатель рискует получить серьезные ушибы.