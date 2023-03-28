Пуленепробиваемый костюм Уика пошили за 7,35 млн рублей

Пуленепробиваемый костюм Джона Уика не дает покоя фанатам. Блогеры с канала Hacksmith Industries пошили костюм-тройку, как у Киану Ривза и сняли видео с испытаний.
Оказалось, что костюм действительно удерживает пули 45-го калибра, выпущенные из пистолета-пулемета МР5.
Такой эффект достигается за счет многослойности. При создании костюма использовано пара-арамидное волокно кевлар, известное, как самая прочная ткань в мире. Она применяется при пошиве спецодежды. Однако в случае с экспериментальным костюмом, потребовалось 20 слоев кевлара. Также в подкладе используется сверхтонкий пластик.
Стоит отметить, что хотя пули и удерживаются в костюме, его обладатель рискует получить серьезные ушибы.
Разработка модели заняла у блогеров больше года. Себестоимость костюма в пересчете на российскую валюту составила 7,35 миллионов рублей. Про вес костюма, а также про то, можно ли в нем двигаться и выполнять трюки, как Киану Ривз, создатели умолчали.