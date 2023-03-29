Названа дата премьеры "Секретного вторжения" от Marvel

После некоторого переноса сроков и слухов о том, когда состоится его премьера, ‘Secret Invasion’ уже имеет дату выхода на платформе Disney +.

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Согласно официальному сайту Disney+, премьера "Секретного вторжения" состоится 21 июня.

"Секретное вторжение" будет состоять из шести серий с Сэмюэлом Л. Джексоном в главной роли Ника Фьюри. Эта фигура была центральной во вселенной Marvel Cinematic Universe. Именно благодаря ему был начат сбор первоначального состава Мстителей. Как агент, скрытый в тени, способный взяться за оружие и в то же время способный вести диалог с властью, Фьюри, возможно, один из самых интересных персонажей франшизы.