Когда выйдет фильм об атомной энергетике и проблемах климата

Американский режиссёр, обладатель трёх статуэток «Оскар» Оливер Стоун снял документальный фильм Nuclear Now об атомной энергетике и о том, как она может стать решением климатических проблем.

Как пишет Deadline, Стоун создавал фильм вместе с профессором Джошуа Гольдштейном, автором книги «Светлое будущее», посвящённой вопросу ядерной энергетики в условиях изменения климата.

В описании трейлера утверждается, что кинолента призвана развеять опасения, связанные с мирным атомом.

«Та самая вещь, которой мы боимся, может нас спасти», — говорит Стоун в ролике.