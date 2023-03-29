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40 минут назад

Когда выйдет фильм об атомной энергетике и проблемах климата

RT на русском

Американский режиссёр, обладатель трёх статуэток «Оскар» Оливер Стоун снял документальный фильм Nuclear Now об атомной энергетике и о том, как она может стать решением климатических проблем.

Как пишет Deadline, Стоун создавал фильм вместе с профессором Джошуа Гольдштейном, автором книги «Светлое будущее», посвящённой вопросу ядерной энергетики в условиях изменения климата.

В описании трейлера утверждается, что кинолента призвана развеять опасения, связанные с мирным атомом.

«Та самая вещь, которой мы боимся, может нас спасти», — говорит Стоун в ролике.

Также в трейлере подчёркивается опасность выбросов парниковых газов, тогда как «ядерные отходы — это ничто по сравнению с изменением климата».

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