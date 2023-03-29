Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
4 часа назад

Начались съемки драмы «Война и музыка» с Прилучным

Слово и Дело

Режиссер Сарик Андреасян объявил о начале съемок драмы «Война и музыка». Сценарий к киноленте был готов еще пять лет назад, но пылился из-за отсутствия финансирования.

Начались съемки драмы «Война и музыка» с Прилучным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Андреасяна, зрителей ждет один из самых трогательных и масштабных военных фильмов в истории России.

Съемочный процесс будет продолжаться около двух лет, пишет «Вокруг ТВ».

«Это история вдохновлена документальными кадрами танца кочари у рейхстага советскими и армянскими воинами. Это кино о дружбе, героизме, любви к людям и родине!» — отметил Андреасян.

Главную роль в «Войне и музыке» исполнит актер Павел Прилучный. Вместе с ним в фильме снимутся Лиза Моряк, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин и другие российские звезды.

Сюжет драмы развернется вокруг трех молодых мужчин, которые берут с собой на фронт музыкальные инструменты. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.

Фильмы,Российские актеры,Михаил Тарабукин,Олег Каменщиков,Сарик Андреасян,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий