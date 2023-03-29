Начались съемки драмы «Война и музыка» с Прилучным

Режиссер Сарик Андреасян объявил о начале съемок драмы «Война и музыка». Сценарий к киноленте был готов еще пять лет назад, но пылился из-за отсутствия финансирования.

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По словам Андреасяна, зрителей ждет один из самых трогательных и масштабных военных фильмов в истории России.

Съемочный процесс будет продолжаться около двух лет, пишет «Вокруг ТВ».

«Это история вдохновлена документальными кадрами танца кочари у рейхстага советскими и армянскими воинами. Это кино о дружбе, героизме, любви к людям и родине!» — отметил Андреасян.

Главную роль в «Войне и музыке» исполнит актер Павел Прилучный. Вместе с ним в фильме снимутся Лиза Моряк, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин и другие российские звезды.