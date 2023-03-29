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1 час назад

В кинотеатрах России неофициально пустят в прокат фильм «Подземелья и драконы»

runews24.ru

Официальный релиз назначен на 31 марта. В кинотеатрах России картину покажут 6 апреля.

В России неофициально пустят в прокат «Подземелья и драконы»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Речь идёт о приключенческом фильме, который основан на популярной настольной ролевой игре «Подземелья и драконы».

Paramount Pictures занимается распространением фильма, однако компания в России запрещена.

Несмотря на это, фильм в РФ покажут неофициально, пишут «Известия».

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes «Подземелья и драконы» встретили очень хорошо. Рейтинг свежести фильма составляет 90 процентов по 93 рецензиям. Зрители поставили оценку 94 процента.

Режиссёрами выступили Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли.

Продюсерами стали Брайан Голднер и Зев Формен. Главные роли исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис, Хлоя Коулмэн, Хью Грант, Дэйзи Хэд.

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