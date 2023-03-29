Вышел трейлер мокбастера "Обезьяна против Мехаобезьяны"

Растолковывать сюжет особого смысла нет - в трейлере всё как на ладони... Но для галочки: осознав разрушительную силу плененной ими гигантской обезьяны, военные создают свой собственный боевой ИИ - Мехаобезьяну. При первом же ее испытании "что-то идёт совсем не так", не оставляя военным иного выбора, кроме как освободить ранее заточенную монструозную обезьяну. Дабы она остановила колоссального робота до того, как тот разнесёт Чикаго.