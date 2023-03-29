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1 час назад

Вышел трейлер мокбастера с Евгенией Кузьминой "Обезьяна против Мехаобезьяны"

Российская Газета

Очередной превосходный подарок всем поклонникам продукции студии Asylum - опубликован трейлер мокбастера Ape vs Mecha Ape.

Вышел трейлер мокбастера "Обезьяна против Мехаобезьяны"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Растолковывать сюжет особого смысла нет - в трейлере всё как на ладони... Но для галочки: осознав разрушительную силу плененной ими гигантской обезьяны, военные создают свой собственный боевой ИИ - Мехаобезьяну. При первом же ее испытании "что-то идёт совсем не так", не оставляя военным иного выбора, кроме как освободить ранее заточенную монструозную обезьяну. Дабы она остановила колоссального робота до того, как тот разнесёт Чикаго.

Ape vs Mecha Ape - это вторая режиссерская работа Марка Готтлиба, известного сценариями таких вампук, как "Планета акул", "Мир Триасового периода", "Аквариум мертвецов" и так далее. Сценарий он наваял сам.

В ролях - российско-американская актриса и модель Евгения Кузьмина ("Джентльмены" и "Операция "Фортуна" Гая Ричи, "Дедушка легкого поведения" с Де Ниро, "Миссия Ассасина" с Брюсом Уиллисом), Том Арольд, Ксандер Бейли, Лиза Ли и Айрис Свис - еще одна россиянка.

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