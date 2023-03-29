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1 час назад

Умер актер Тэд Дивайн, сын актера Энди Дивайна

Российская Газета

Скончался Тэд Дивайн, бывший американский актер-ребенок, снявшийся в 1946-м вместе с отцом и братом в классическом "Проходе каньона" (Canyon Passage).

Умер актер Тэд Дивайн
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мелодраматический музыкальный вестерн был номинирован на "Оскар" за лучшую песню. Главную женскую роль там сыграла Дэна Эндрюс. В ленте Жака Турнёра Энди Дивайн сыграл переселенца из Орегона, его детей на экране изобразили сыновья артиста - Тэд и Дэнни. Причем их не удосужились даже упоминать на афишах.

Тэд отошел в возрасте 88 лет в Ньюпорт-Бич, сообщила СМИ его семья.

Настоящее имя Тэда - Тимоти Эндрю Дивайн. Родился 26 ноября 1934 года в Лос-Анджелесе. Детство провел на семейном ранчо. В 17 лет стал самым молодым спасателем Санта-Моники. Установил ряд рекордов по плаванию, когда учился в Стэнфорде, участвовал в серьезных соревнованиях. Далее занимался недвижимостью.

Фильмы,Оскар,Энди Дивайн,Жак Турнер,
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