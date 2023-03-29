У мультфильма "Вверх" появится продолжение "Свидание Карла"

Вместе с новым мультфильмом Pixar "Элементарно" (здесь - трейлер) в зарубежных кинотеатрах будут показывать короткометражный сиквел любимой многими работы этой же студии "Вверх", вышедшей в 2009 году.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Мультик называется "Свидание Карла". В нём знакомый нам старичок впервые после смерти жены решается попытаться завязать новые романтические отношения. Однако это непросто - Карл давно забыл, как ухаживать за дамами.

Российская Газета

Это - не первое продолжение популярного мультфильма: в 2021 году вышел мультсериал о жизнерадостном псе "Будни Дага".