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23 минуты назад

Постер: у мультфильма Pixar "Вверх" появится продолжение "Свидание Карла"

Российская Газета

Вместе с новым мультфильмом Pixar "Элементарно" (здесь - трейлер) в зарубежных кинотеатрах будут показывать короткометражный сиквел любимой многими работы этой же студии "Вверх", вышедшей в 2009 году.

У мультфильма "Вверх" появится продолжение "Свидание Карла"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мультик называется "Свидание Карла". В нём знакомый нам старичок впервые после смерти жены решается попытаться завязать новые романтические отношения. Однако это непросто - Карл давно забыл, как ухаживать за дамами.

Российская Газета

Это - не первое продолжение популярного мультфильма: в 2021 году вышел мультсериал о жизнерадостном псе "Будни Дага".

Оригинальный мультик получил две премии "Оскар" - как лучший полнометражный анимационный фильм и за лучший саундтрек.

Фильмы,Оскар,Вверх,
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