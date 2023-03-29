$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Траты россиян на кинотеатры выросли в девять раз

Чемпионат.com

По информации ТАСС, траты россиян на онлайн-кинотеатры в первом квартале этого года упали на 25% в сравнении с тем же периодом 2022-го, а вот расходы на походы в кинотеатры выросли в девять раз.

Траты россиян на кинотеатры выросли в девять раз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что траты жителей России на онлайн-кинотеатры с января по март этого года сократились с 35 млн рублей до 28 млн рублей, а расходы на посещение кинотеатров выросли с 240 млн рублей до 2 млрд рублей.

По мнению экспертов, снижение трат на онлайн-сервисы связаны с существенным сокращением и замещением контента в связи с уходом из страны многих зарубежных киностудий, поэтому на фоне этого привычные походы в кино стали чаще.

Конечно, в России пытаются возместить ушедший контент голливудских компаний, но этого недостаточно.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий