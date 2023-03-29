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2 часа назад

Финал "Содержанок", "Жить жизнь" с Аксеновой и Мороз, "Квартет И": что покажут в апреле

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр START рассказал о премьерах грядущего апреля.

"Содержанки", "Жить жизнь" и "Квартет И": что покажут в апреле
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Из самого интересного - финал четвёртого сезона популярных "Содержанок", премьера проекта "Жить жизнь" с Любовью Аксеновой, Дарьей Мороз, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным в главных ролях - от создателей тех же "Содержанок", новый сериал от "Квартета И" "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" (ранее выходивший в кинотеатрах фильм теперь растянули на восемь серий), турецкие хиты "Красивее, чем ты", "Моя левая половинка", "Мистер Ошибка" и "Просто друзья", а также другие проекты.

Среди них - девятисерийная ретро-драма "За полчаса до весны"; рэп-комедия о девяностых "Быть", испано-аргентинская драмеди с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом "Главная роль"; несколько нидерландских картин - семейный приключенческий фильм "Ниндзя против пиратов", драмеди "Пляжная вечеринка" и комедийная мелодрама "Что-то про любовь"; короткометражная российская драма "Авако"; мультсериалы "Дракошия" и "Улётная доставка".

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