"Содержанки", "Жить жизнь" и "Квартет И": что покажут в апреле

Среди них - девятисерийная ретро-драма "За полчаса до весны"; рэп-комедия о девяностых "Быть", испано-аргентинская драмеди с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом "Главная роль"; несколько нидерландских картин - семейный приключенческий фильм "Ниндзя против пиратов", драмеди "Пляжная вечеринка" и комедийная мелодрама "Что-то про любовь"; короткометражная российская драма "Авако"; мультсериалы "Дракошия" и "Улётная доставка".