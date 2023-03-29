$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Рассказ из первых уст: как рождались музыкальные легенды

Российская Газета

В мае в российский кинопрокат выйдет музыкальный блокбастер "Рождение легенд" Тимоти Богарта от студии, подарившей миру "Волка с Уолл-стрит".

Рассказ из первых уст: как рождались музыкальные легенды
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это история успеха отца режиссера фильма, Нила Богарта, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру самых ярких исполнителей 1970-х годов: Kiss, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других.

Видео дня

"Рождение легенд" - погружение в музыкальную эпоху, уникальная возможность увидеть на большом экране с отличным звуком живой концерт легендарных исполнителей: Ohio Players, Kiss, Парламент, Братья Айзли и др.

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть - большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Роль Нила Богарта в фильме исполняет герой Бродвея Джереми Джордан, в актерском составе как звездные Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, так и известные музыкальные исполнители (Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и Джордж Клинтон), а также комики (Себастьян Манискалько, Джей Фароа и Крис Редд).

Премьера фильма, а также тематическая вечеринка с участием звезд фильма с успехом прошли на Каннском кинофестивале в 2022 году.

Говорит режиссер Тимоти Скотт Богарт: "Нил Богарт был моим отцом, и этот фильм - послание, исполненное любви к нему и к музыкальным исполнителям, которых он помог открыть миру. Он родился Нилом Богатцем в бедной семье в Бруклине, где строил свои мечты и планы, чтобы оставить свой след в мировой культуре. У меня ушло на это больше двадцати лет, но я наконец-то могу рассказать невероятную историю о том, как после скромных попыток он определил развитие музыки для целого поколения, в конечном счете став пророком во главе легендарной Casablanca Records.

Каждая из историй, рассказанных в фильме, пережита мной. Люди, которые были частью моей жизни в юности, теперь стали живым сердцем этой истории. Да, я сын своего отца, рассказывающий историю своего отца, который был сыном своего отца, но эмоциональная нагрузка этого фильма не в наших с ним отношениях, а в уважении и удивлении, которые я испытываю по поводу этого периода в истории музыки".

О съемках фильма говорит исполнительница одной из ролей певица Донна Саммер: "Не знаю, как я это пережила, и не знаю, готова ли я это повторить, но это было величайшее время в моей жизни".

Саундтреки к фильму:
  • "Last Dance" - Донна Саммер
  • "Love To Love Ya Baby" - Донна Саммер
  • "Bad Girls" - Донна Саммер
  • "Dim All The Lights" - Донна Саммер
  • "It"s Your Thing" - Братья Айзли
  • "Oh Happy Day" - Edwin Hawkins" Singers
  • "Midnight Train To Georgia" - Глэдис Найт
  • "Give Up The Funk" - Парламент
  • "Mothership Connection" - Парламент
  • "Ooh Child" - The Five Stairsteps
  • "One Toke Over The Line" - Brewer & Shipley
  • "Ain"t No Sunshine" - Билл Уэзерс
  • "Lean On Me" - Билл Уэзерс
  • "Who Is He" - Билл Уэзерс
  • "Rock N Roll All Nite" - Kiss
  • "Shout It Out Loud" - Kiss
  • "Beth" - Kiss
  • "Yummy, Yummy, Yummy" - Ohio Players
  • "Wooly Bully" - Sam The Sham & The Pharoahs
  • "Ymca" - The Village People

Все это в кинотеатрах России с 25 мая.

Фильмы,Волк с Уолл-стрит,Джей Фароа,Тимоти Скотт,Джереми Джордан,Джейсон Айзекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий