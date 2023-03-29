Рассказ из первых уст: как рождались музыкальные легенды

В мае в российский кинопрокат выйдет музыкальный блокбастер "Рождение легенд" Тимоти Богарта от студии, подарившей миру "Волка с Уолл-стрит".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Это история успеха отца режиссера фильма, Нила Богарта, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру самых ярких исполнителей 1970-х годов: Kiss, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других.

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"Рождение легенд" - погружение в музыкальную эпоху, уникальная возможность увидеть на большом экране с отличным звуком живой концерт легендарных исполнителей: Ohio Players, Kiss, Парламент, Братья Айзли и др.

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть - большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Роль Нила Богарта в фильме исполняет герой Бродвея Джереми Джордан, в актерском составе как звездные Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, так и известные музыкальные исполнители (Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и Джордж Клинтон), а также комики (Себастьян Манискалько, Джей Фароа и Крис Редд).

Премьера фильма, а также тематическая вечеринка с участием звезд фильма с успехом прошли на Каннском кинофестивале в 2022 году.

Говорит режиссер Тимоти Скотт Богарт: "Нил Богарт был моим отцом, и этот фильм - послание, исполненное любви к нему и к музыкальным исполнителям, которых он помог открыть миру. Он родился Нилом Богатцем в бедной семье в Бруклине, где строил свои мечты и планы, чтобы оставить свой след в мировой культуре. У меня ушло на это больше двадцати лет, но я наконец-то могу рассказать невероятную историю о том, как после скромных попыток он определил развитие музыки для целого поколения, в конечном счете став пророком во главе легендарной Casablanca Records.

Каждая из историй, рассказанных в фильме, пережита мной. Люди, которые были частью моей жизни в юности, теперь стали живым сердцем этой истории. Да, я сын своего отца, рассказывающий историю своего отца, который был сыном своего отца, но эмоциональная нагрузка этого фильма не в наших с ним отношениях, а в уважении и удивлении, которые я испытываю по поводу этого периода в истории музыки".

О съемках фильма говорит исполнительница одной из ролей певица Донна Саммер: "Не знаю, как я это пережила, и не знаю, готова ли я это повторить, но это было величайшее время в моей жизни".

"Last Dance" - Донна Саммер

"Love To Love Ya Baby" - Донна Саммер

"Bad Girls" - Донна Саммер

"Dim All The Lights" - Донна Саммер

"It"s Your Thing" - Братья Айзли

"Oh Happy Day" - Edwin Hawkins" Singers

"Midnight Train To Georgia" - Глэдис Найт

"Give Up The Funk" - Парламент

"Mothership Connection" - Парламент

"Ooh Child" - The Five Stairsteps

"One Toke Over The Line" - Brewer & Shipley

"Ain"t No Sunshine" - Билл Уэзерс

"Lean On Me" - Билл Уэзерс

"Who Is He" - Билл Уэзерс

"Rock N Roll All Nite" - Kiss

"Shout It Out Loud" - Kiss

"Beth" - Kiss

"Yummy, Yummy, Yummy" - Ohio Players

"Wooly Bully" - Sam The Sham & The Pharoahs

"Ymca" - The Village People Саундтреки к фильму: