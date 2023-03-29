Почему в комедии "Пять процентов" есть доля трагизма

В Петербурге продолжаются съемки полнометражного фильма "Пять процентов" с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. Автор сценария и режиссер-постановщик авантюрной комедии - Дмитрий Светозаров.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Корреспондент "РГ" побывала на съемочной площадке - в легендарном Первом павильоне "Ленфильма", где выстроена великолепная декорация: квартира-мастерская героя - знаменитого скульптора советской поры Ферапонтова. О своих ролях "РГ" уже рассказали актеры Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. В фильме будут заняты также актеры Юрий Ицков, Анастасия Филиппова, Эра Зиганшина.

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"РГ" побеседовала с режиссером.

Дмитрий Иосифович, сценарий долго ждал своего часа?

Дмитрий Светозаров: Три года, как я написал сценарий и пробивал его - проходил разные питчинги. За это время скончался мой друг и соискатель на роль одного из главных героев - Рудольф Фурманов. Наконец министерство культуры выделило нам необходимую сумму на производство. Думаю, что причиной этого одобрения является жанр - комедия, который сейчас, в силу обстоятельств нашей нынешней жизни, востребован. Но я бы уточнил: у нас, скорее, трагикомедия, хотя здесь налицо все признаки эксцентрической комедии, комедии положений.

Это история двух пожилых людей, с не очень чистыми биографиями и не очень чистой совестью. Один из них - скульптор Ферапонтов, конъюнктурщик советской поры, лауреат Государственной премии. В свое время выполнял госзаказы. Как выяснилось, доносил на своих коллег, писал пасквили в газеты. То есть вел жизнь советского приспособленца. Играет его Юрий Стоянов.

Второй герой - Нахимсон, мелкий, бездарный художник из противоположного лагеря - питерского андеграунда. При очень темных обстоятельствах, под чужой фамилией он эмигрировал в Израиль, где прозябает. В этой роли - Виктор Сухоруков. Судьба сводит наших героев, и они сталкиваются в своей мошеннической карьере с новым миром, с новым веком и с новыми мошенниками.

Для меня это история, кроме комедийных ситуаций, о драматической судьбе поколения прошлого века, которым, волею судеб, пришлось пересечь границу столетий, войти в век 21-й, где все изменилось: менталитет, технологии. И драматическая попытка приспособления к этому миру - важная для меня подспудная тема фильма.

Как всегда, я стараюсь снимать кино в виде "слоеного пирога", где есть несколько слоев. Здесь, следя за судьбой этих мошенников, хочу проследить судьбу тех, кто, являясь людьми честными, тем не менее, сталкивается с теми же проблемами - непонимания новых законов, новых технологий. Когда говорят о цифровизации - я двумя руками "за", но в то же время думаю о миллионах людей нашей огромной страны, о стариках, которые понятия не имеют, что это такое. И которые поставлены в драматические, порой трагические ситуации.

Так что у нас смешная комедия и одновременно, как мне кажется, грустная.

Это история взята из жизни, подсмотрена?

Дмитрий Светозаров: Вымышленная. Я немало участвовал в написании сценариев, многие сам правил и вписывал свои тексты, но в силу природной скромности, ибо я сын скромнейшего человека (сын классика советского кинематографа Иосифа Хейфица - прим.ред.), стеснялся указывать в титрах свое имя, а тут написал сценарий и поставил свою фамилию.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Израиле - как сообщает пресс-служба.

Дмитрий Светозаров: У нас довольно скромный бюджет, и на поездку в Тель-Авив рассчитывать мы не можем - это огромные финансовые траты. Но тут нам на помощь придут новые технологии. Пользуясь компьютером, мы снимаем сцены в Израиле в павильоне "Ленфильма". Как говорят в кино - "на зеленом фоне". На все съемки у нас месяц. Потому что Юра Стоянов, с которым я рад встретиться уже в третьем проекте ("Бабье лето", "Тень") - очень люблю этого актера, он близок мне своим талантом, юмором, - сейчас необычайно востребован и выделил нам месяц в своем плотном графике.

И Сухоруков, еще один чрезвычайно занятый артист.

Дмитрий Светозаров: Да. Неожиданно выяснилось, что Витя и Юра дружат со студенческих лет, учились в ГИТИСе и жили в одной комнате в общежитии. А вот на съемочной площадке они встретились впервые. Сухорукова я прежде не снимал, хотя мы знакомы с 1991 года, когда я думал предложить ему главную роль в фильме "Арифметика убийства", но утвердил тогда Сережу Бехтерева.

В вашей команде сегодня я узнала людей, ленфильмовских мастеров, с которыми вы работаете много лет. А где же ваш постоянный соавтор - художник Наталья Кочергина, с которой вы столько картин сделали?

Дмитрий Светозаров: Я стараюсь работать с одними и теми же людьми, потому что, на мой взгляд, в кинематографе необходимы человеческая близость, взаимопонимание, совместимость характеров, темпераментов, вкусов. Всеми силами сохраняю одну группу. Но время движется, возраст есть возраст… Наталья Кочергина, к сожалению, не смогла помочь мне в этой работе - по состоянию здоровья.

Сейчас с нами Елена Жукова, знаменитый ленфильмовский художник, с которой у меня тоже сделано немало. Я пригласил Лену еще в 1989 году на ее первую самостоятельную работу в моей первой независимой, неленфильмовской картине - "Псы". А сейчас вы видели, какой замечательный у нас павильон? Когда я увидел воплощение задуманного мной, то понял, что ленфильмовский дух жив. Жукова - один из последних художников, которые помнят и чувствуют так называемую ленфильмовскую школу. Тонкости, детали, то, что всегда отличало нашу студию от других. "Ленфильм" всегда смотрел в глубь: человека, характера, пространства, атмосферы. Взгляд, нацеленный внутрь, а не вовне - что было характерно для "Мосфильма". Поэтому и появилось понятие "ленинградская школа кино".

Прямая речь

Когда отснялся Дмитрий Лысенков, "РГ" расспросила актера о его персонаже.

- У меня здесь небольшая роль, которую я получил без проб - это предложение режиссера Дмитрия Иосифовича, - рассказал Дмитрий. - Привлекла работа с командой, которую я знаю. Все сошлось: Петербург, "Ленфильм", Светозаров, Стоянов (с Юрием Николаевичем мы снимались вместе в фильмах "Вампиры средней п

Мой персонаж Мясоедов - можно сказать, Хлестаков от искусства нашего времени. Выдает себя то за журналиста, то за искусствоведа. Он приходит к скульптору Ферапонтову (Стоянов) и находит у него в кладовке картины неизвестного автора, шедевры, на которых можно хорошо заработать. А чем это все обернется - я рассказывать не могу.

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