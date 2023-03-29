Аффлеку предложили заняться сиквелом "Умницы Уилла Хантинга"

Необычное предложение недавно получил актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек. Неизвестные пока публике люди пытались вовлечь его в работу над сиквелом фильма "Умница Уилл Хантинг" (премия "Оскар" за лучший сценарий).

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Об этом во время премьеры фильма "Воздух" (Air) журналистам рассказал его друг и партнер по студии Artists Equity Мэтт Дэймон. "Кто-то только что пытался представить Бену "Умницу Уилла Хантинга 2". Он сказал мне сегодня: "Ты не поверишь, это был прямой сиквел. Я не понимаю, в чем смысл", - рассказал Мэтт Дэймон.

При попытке выяснить обстоятельства произошедшего у самого Аффлека, журналисты получили уклончивый ответ. "Мэтт всегда рассказывает истории, которые ему не следует рассказывать", - сказал актер. Он добавил, что это не тот проект, которым они планируют заниматься.