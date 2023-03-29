«Ракета важнее всех»: Джеймс Ганн — о «Стражах Галактики 3»

Самым важным для меня была история Ракеты, а затем всё остальное. Ракета — секретный главный герой «Стражей Галактики». Для меня он всегда был в центре внимания. Я взялся за третий фильм, чтобы рассказать историю Ракеты. Это определённо самое важное.