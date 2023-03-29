5 японских хорроров, которые впечатлят даже скептиков

Если голливудские фильмы ужасов уже не способны вас испугать, присмотритесь к японским хоррорам. По качеству они не уступают американским картинам, но при этом могут быть куда более жуткими и непредсказуемыми. Подробнее о тех, которые точно достойны внимания – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Звонок" Кадр из фильма "Звонок"

"Звонок", 1998

В центре сюжета – молодая журналистка, которая расследует суеверие о смертоносной видеозаписи. Считается, что если человек посмотрит ее, то сразу же услышит звонок, а после умрет. После того, как кассета приводит к гибели ее племянницы, репортер решает посмотреть ее сама.

"Кинопроба", 1999

Кадр из фильма "Кинопроба"

Вдовец решает вновь найти любовь. С помощью друга он организует кинопробы – своеобразные смотрины для потенциальных возлюбленных. Одна из девушек приковывает внимание героя, но он еще не подозревает, кем она является на самом деле.

"Исцеление", 1999

Кадр из фильма "Исцеление"

Детектив и психиатр начинают расследовать загадочные убийства. Общение с подозреваемыми не помогает героям сдвинуться с места, пока они не встречают одного юношу.

"Темные воды", 2001

Кадр из фильма "Темные воды"

Картина повествует о матери-одиночке, которая живет вместе с маленькой дочкой в мрачном многоквартирном доме. С потолка и из стен квартиры постоянно сочится темная вода, а затем героинь начинает преследовать красная сумка девочки.

"Пульс", 2001

Кадр из фильма "Пульс"