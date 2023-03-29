Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер «Города астероидов» — нового фильма от режиссёра Уэса Андерсона. Постановщик больше всего известен по «Отелю «Гранд Будапешт» и «Королевству полной луны». Он же выступил сценаристом и продюсером ленты.