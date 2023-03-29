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В Москве пройдет ретроспектива фильмов Александра Митты в честь его 90-летия

В Москве покажут ретроспективу лучших фильмов режиссера Александра Митты. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве пройдет ретроспектива фильмов Митты
© Газета.Ru

Мероприятие пройдет с 5 по 16 апреля в киноцентре «Октябрь». Ретроспектива стартует с картины режиссера «Гори, гори, моя звезда». В фильме снялись Олег Табаков, Евгений Леонов и Олег Ефремов. Ретроспектива приурочена к юбилею артиста. 28 марта режиссеру исполнилось 90 лет.

На открытии также выступит сын звезды Евгений Митта.

8 апреля пройдет показ фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», снятый по мотивам незаконченного романа писателя Александра Пушкина с участием Владимира Высоцкого, Алексея Петренко и Валерия Золотухина. 9 апреля зрители смогут увидеть картину «Сказка странствий» с Андреем Мироновым и Татьяной Аксютой.

15 апреля покажут фильм-катастрофу «Экипаж», а 16 апреля — мелодраму «Затерянный в Сибири».

«Картины Александра Наумовича — ценнейший вклад в нашу культуру, в историю отечественного кинематографа. Различные по жанру, но объединенные общей поэтикой и особым видением мастера, фильмы ретроспективы раскроют все грани творческого мира режиссера. Для всех поколений наших зрителей будет важно впервые или заново открыть для себя его персонажей», — заявил директор проекта «КАРО.Арт» Максим Горбов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем.

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