В Москве пройдет ретроспектива фильмов Митты

«Картины Александра Наумовича — ценнейший вклад в нашу культуру, в историю отечественного кинематографа. Различные по жанру, но объединенные общей поэтикой и особым видением мастера, фильмы ретроспективы раскроют все грани творческого мира режиссера. Для всех поколений наших зрителей будет важно впервые или заново открыть для себя его персонажей», — заявил директор проекта «КАРО.Арт» Максим Горбов.