"Накануне" получил две награды французского кинофестиваля

Фильм российской кинематографистки Алисы Ерохиной «Накануне» получил сразу две награды французского кинофестивале L'Europe autour de l'Europe. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов киносмотра.

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Ерохина стала обладательницей приза LUNA (приз студенческого жюри) и приза SAUVAGE (специальное упоминание).

Картина совместного российско-французского производства рассказывает о жаждущем справедливости подростке, который хочет застрелить любовницу отца. Главные роли в картине сыграли Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и др.

L'Europe autour de l'Europe завершился в Париже накануне. В его программу входят артхаусные и авторские фильмы известных и начинающих режиссеров.