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1 час назад

Самара Уивинг сыграет в боевике «Белла»

Inc-News

Спродюсирует картину режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.

Самара Уивинг сыграет в боевике «Белла»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Paramount Pictures занялась разработкой триллера в жанре экшен под названием «Белла». Главную роль исполнит звезда шестого «Крика», австралийская актриса Самара Уивинг. Режиссёром выступит Лариса Кондрацки («Лучше звоните Солу»). Спродюсируют Чад Стахелски, освободившийся после съёмок четвёртого «Джона Уика» и Крэйг Дж. Флорес («300 спартанцев: Расцвет империи»). Над сценарием работали Джейсон Маркарян и Джесси Вигутоу.

Действие гиперстилизованного боевика «Белла» развернётся в 80-х годах в Нью-Йорке, когда в городе царил разгул преступности. Уивинг предстанет на экране дочерью полицейского. Она решает отомстить за покушение, совершённое на её отца и надолго определившее его на больничную койку. Параллельно с реваншем девушка собирается разобраться с коррупцией, глубоко укоренившейся в Управлении полиции Нью-Йорка.

Фильмы,Крик,300 спартанцев: Расцвет империи,Джон Уик,Лучше звоните Солу,Лариса Кондрацки,
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