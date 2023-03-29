Самара Уивинг сыграет в боевике «Белла»

Paramount Pictures занялась разработкой триллера в жанре экшен под названием «Белла». Главную роль исполнит звезда шестого «Крика», австралийская актриса Самара Уивинг. Режиссёром выступит Лариса Кондрацки ( «Лучше звоните Солу» ). Спродюсируют Чад Стахелски, освободившийся после съёмок четвёртого «Джона Уика» и Крэйг Дж. Флорес ( «300 спартанцев: Расцвет империи» ). Над сценарием работали Джейсон Маркарян и Джесси Вигутоу.

Действие гиперстилизованного боевика «Белла» развернётся в 80-х годах в Нью-Йорке, когда в городе царил разгул преступности. Уивинг предстанет на экране дочерью полицейского. Она решает отомстить за покушение, совершённое на её отца и надолго определившее его на больничную койку. Параллельно с реваншем девушка собирается разобраться с коррупцией, глубоко укоренившейся в Управлении полиции Нью-Йорка.