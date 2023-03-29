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2 часа назад

Disney уволила гендиректора Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера

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Почётный генеральный директор Marvel Entertainment и известный финансист Айзек Перлмуттер попал под сокращение. Перлмуттер узнал о своём увольнении сегодня — ему по телефону об этом сообщил представитель Disney. Он руководил подразделением с его основания — с 1998 года.

Disney уволила гендиректора Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним: сейчас Marvel Entertainment относительно небольшое подразделение, которое занимается потребительскими товарами и управляется отдельно от Marvel Studios. Сообщается, что оно скоро войдёт в состав более крупных подразделений Disney.

Disney в начале этой недели запустила процесс сокращения 7 тыс. сотрудников — это 4% от общего количества рабочих мест корпорации во всём мире. Этим сокращением компания хочет сэкономить $ 5,5 млрд, чтобы использовать их для развития своего онлайн-кинотеатра.

В 2015 году Перлмуттер хотел уволить главу киновселенной Marvel Кевина Файги. Должность Кевина удалось сохранить благодаря генеральному директору Disney Роберут Айгеру. Он тогда отговорил своего коллегу «убрать» Файги.

Фильмы,Walt Disney,
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