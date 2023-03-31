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51 минуту назад

Боевик "Джон Уик 4" заработал более $150 млн за неполную неделю проката

Газета.Ruиещё 3

Боевик режиссера Чада Стахелски «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли собрал более $150 млн менее чем за неделю со старта мирового проката (23 марта). Теперь, пишет Collider, лента стремится к тому, чтобы стать рекордсменом франшизы и заработать больше предыдущей части, чья касса в 2019 году составила $326,7 млн.

"Джон Уик 4" заработал более $150 млн за неполную неделю проката
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как указывает издание, сборы второго «Джона Уика» ($171 млн) новый фильм обойдет уже в ближайшие дни.

На данный момент домашний североамериканский регион принес ленте $86 млн, остальные $64 млн она заработала за рубежом. Стартовая касса «Джона Уика 4» составила $138 млн, что стало самым успешным результатом во франшизе. Дебют в домашнем прокате ($73 млн) также оказался рекордным.

Фильмы,Джон Уик,Киану Ривз,
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