"Джон Уик 4" заработал более $150 млн за неполную неделю проката

Боевик режиссера Чада Стахелски «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли собрал более $150 млн менее чем за неделю со старта мирового проката (23 марта). Теперь, пишет Collider, лента стремится к тому, чтобы стать рекордсменом франшизы и заработать больше предыдущей части, чья касса в 2019 году составила $326,7 млн.