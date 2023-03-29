«Лютер: Павшее солнце»: стоит ли смотреть продолжение одноименного сериала

Премьера полнометражного продолжения детективного сериала «Лютер» состоялась в конце февраля 2023 года. В проект вернулся не только исполнитель главной роли Идрис Эльба, но и шоураннер Нил Кросс, снимавший последний сезон режиссер Джэми Пейн и игравший начальника и верного друга Лютера Дермот Краули. Как встретили фильм поклонники культового шоу и стоит ли он потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"

Лондонский старший инспектор Джон Лютер ищет бесследно пропавшего молодого уборщика и несколько опрометчиво обещает его матери, что найдет ее сына и накажет виновных. Однако вскоре начальство детектива узнает, какие методы он использует, добиваясь правосудия, и отправляет его в тюрьму.

Видео дня

Тем временем состоятельный мужчина, похитивший парня и еще несколько человек, казнит пленников и жестоким образом дает об этом знать их родственникам. Убийцу ищет уже новый старший инспектор, решительная женщина по имени Одетт. Но и Лютер решает не отсиживаться в камере: он сбегает и, скрываясь от Скотланд-Ярда, возобновляет свое расследование, мечтая расквитаться с жестоким преступником.

Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"

В картине «Лютер: Павшее солнце» снялись Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Краули, Томас Кумбс и другие.

Сериал «Лютер» выходил в эфир на протяжении пяти сезонов и по праву считается одним из лучших детективных сериалов XXI века. Главный герой проекта полюбился зрителю неоднозначностью и вольным отношением к закону: он зачастую жестко допрашивал возможных подозреваемых и без достаточных улик надеялся на признательные показания, при этом почти никогда не ошибался и полностью отдавался работе. Авторы картины сохранили черты характера старшего инспектора, но в остальном решили отойти от оригинального шоу. Фильм легко можно смотреть тем, кто не знаком с сериалом «Лютер», но впечатление от полнометражного продолжения останется смазанным. Вряд ли вы будете после кому-то советовать смотреть многосерийный проект.

Кадр из фильма "Лютер: Павшее солнце"