В России создали альтернативу IMAX

Компания кинопроката «Централ партнершип» разработала аналог технологии IMAX под названием «Космакс». Об этом пишут «Ведомости».

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Новинка совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас «Космакс» проходит процедуру получения патента.

Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет частично снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов».