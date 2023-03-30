Кино с психологом: семейный кризис в фильме «Поворот»

Психологическая драма «Поворот» (1978) с Олегом Янковским и Ириной Купченко — яркая иллюстрация психоаналитической теории о том, что человеческой жизнью руководят неосознанные мотивы. И любые случайности не случайны. А это реализация наших потаенных желаний.

Фото: Кадр из фильма "Поворот" Кадр из фильма "Поворот"

Главный герой — Виктор Веденеев — перспективный ученый-биолог —сбивает пожилую женщину. Из-за усталости. С молодой женой катался в круизе по Крыму и, не отдохнув, сразу запрыгнул в свою новенькую «шестерку» и помчался домой в Москву. В понедельник, после непродолжительного медового месяца, его ждала научная работа и студенты, которым нужно написать рецензии.

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Через несколько дней пожилая женщина умирает в больнице. Врачи говорят, что это произошло бы в любом случае. Но родственники потерпевшей хотят наказать Виктора и посадить в тюрьму. Жена героя готова воевать за свободу мужа. Но Виктор устал.

Устал давно, еще до аварии. В родной институт он идет с неохотой, со студентами пренебрежителен. Жесткий характер жены изматывает Виктора. Хотя не дает себе право этого осознать.

Свободным он чувствует себя лишь за городом, на природе. На даче своего научного руководителя, куда приехал сообщить, что не сможет защитить диссертацию из-за тюремного наказания, как ребенок играет с его внучкой в бадминтон. А когда приезжает к маме, позволяет себе роскошь — просто посидеть и болтать ни о чем.

В тот момент мать Виктора говорит важное: «Когда ты женился на Наташе, стал думать только о достижениях и деньгах». Сын не готов соглашаться, но за несколько часов до суда зритель находит подтверждение словам мамы.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Вот Виктор на кухне, а жена собирает вещи в тюрьму. Он в приподнятом настроении, с аппетитом уплетает завтрак. Словно едет в санаторий. «Ты что веселишься?» — строго обвиняет его жена. И Виктор замолкает…

Пожилая женщина Анна Григорьевна, которую сбил Виктор, очень плохо видела. Но очки не носила. Что не хотела видеть она? Недовольных лиц своих меркантильных сыновей? Зрителю становится очевидно: Анну Григорьевну — женщину с интересной судьбой, они не любили.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

После нескольких дней похорон один из сыновей идет в ресторан с Виктором, где радостно пляшет с его женой. И почему Анна Григорьевна не переходила как все по пешеходному переходу, а словно вышла из-за кустов, без очков?

Виктор и Анна Григорьевна, встретившись на трагическом повороте своих судеб, так и не познакомившись, оба реализовали свои потаенные мотивы. Женщина — освобождение от отношений с угрюмыми сыновьями, а Виктор — паузу в своей жизни, полной научных исследований, истерик жены и неудовлетворенных амбиций.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Суд решил в итоге, что мужчина не виноват. Сразу после оглашения, жена звонит руководителю Виктора и договаривается о дате защиты диссертации. В телефонной будке она пристально смотрит на мужа, словно тренер, который ждет от ученика новой блестящей победы. Сильный молчаливый кадр, который окончательно расставляет все акценты в отношениях между супругами.