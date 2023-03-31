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2 часа назад

Шэрон Стоун заработала на $13,5 млн меньше, чем Майкл Дуглас на "Основном инстинкте"

Газета.Ruиещё 1

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что заработала на $13,5 млн меньше, чем Майкл Дуглас за съемки в фильме «Основной инстинкт». Об этом сообщает Page Six.

Стоун заработала на $13,5 млн меньше, чем Дуглас на "Основном инстинкте"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

65-летняя Шэрон Стоун призналась, что заработала всего $500 тысяч за съемки в фильме «Основной инстинкт», который вышел на экраны в 1992 году.

«Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Я была новичком, а он был очень большой звездой», — заявила актриса.

Стоун добавила, что во время съемок она столкнулась с неуважением со стороны линейного продюсера проекта Пола Верховена, который ошибочно называл ее Карен на протяжении «всего фильма».

«Даже на губернаторском балу [после вручения «Оскара»] он все еще называл меня «Карен»! И я очень глубоко пережила это унижение, хотя моего имени не было на плакате», — сказала она.

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