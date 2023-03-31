Стоун заработала на $13,5 млн меньше, чем Дуглас на "Основном инстинкте"

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что заработала на $13,5 млн меньше, чем Майкл Дуглас за съемки в фильме «Основной инстинкт». Об этом сообщает Page Six.
65-летняя Шэрон Стоун призналась, что заработала всего $500 тысяч за съемки в фильме «Основной инстинкт», который вышел на экраны в 1992 году.
«Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Я была новичком, а он был очень большой звездой», — заявила актриса.
Стоун добавила, что во время съемок она столкнулась с неуважением со стороны линейного продюсера проекта Пола Верховена, который ошибочно называл ее Карен на протяжении «всего фильма».
«Даже на губернаторском балу [после вручения «Оскара»] он все еще называл меня «Карен»! И я очень глубоко пережила это унижение, хотя моего имени не было на плакате», — сказала она.