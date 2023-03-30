Что смотреть в кино с 30 марта

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин» Кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»

«Любовь-морковь: Восстание машин»

Видео дня

У Марины и Андрея Голубевых растет сын-подросток, который практически не обращает внимания ни на что, кроме гаджетов. Супруги никак не могут прийти к взаимопониманию в вопросе его воспитания. Они постоянно ссорятся, пока однажды утром не обнаруживают, что проснулись в телах роботов Ивана и Марьи. Чтобы вернуть себе человеческий облик, Голубевым придется-таки научиться договариваться друг с другом. Но даже придя к взаимопониманию, вернуть свои тела им будет не так просто, ведь роботы познали всю прелесть человеческой жизни и вовсе не хотят снова становиться машинами.

«Ее заветное желание»

Девушка по имени Жозе — инвалид. Ее жизнь ограничена, ведь она прикована к инвалидному креслу. Она проводит время за рисованием и чтением книг, практически не замечая ничего другого вокруг. Но однажды она знакомится со студентом Цунэо, благодаря которому меняет свой взгляд на этот мир. Но и юноша, общаясь с Жозе, меняет свое мировоззрение.

«Проклятие монахини. Посвящение»

Брат-священник девушки по имени Грейс покончил с собой. Но она не верит в то, что он был способен совершить суицид, и едет в монастырь, где случилась трагедия. Там к Грейс начинают приходить видения, которые указывают на то, что ее брат был убит. А еще она начинает вспоминать свое собственное прошлое, которое оказывается связано с этим происшествием.

«Айта»

После вечеринки погибает девочка Айта. После нее остается написанная ее рукой записка, на которой начертано имя человека. Кажется, виновник трагедии найден: все уверены, что это полицейский Афанасий, который подвозил девочку на машине в тот злополучный вечер. Люди требуют над ним суровой расправы и даже готовы совершить самосуд. Но следователь намерен найти истину в этом деле и точно узнать, что же на самом деле произошло с Айтой в тот ужасный вечер.

«Приключения аргонавтов»