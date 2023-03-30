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14 минут назад

Что смотреть в кино с 30 марта

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 30 марта
Фото: Кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»Кадр из фильма «Любовь-морковь: Восстание машин»

«Любовь-морковь: Восстание машин»

Видео дня

У Марины и Андрея Голубевых растет сын-подросток, который практически не обращает внимания ни на что, кроме гаджетов. Супруги никак не могут прийти к взаимопониманию в вопросе его воспитания. Они постоянно ссорятся, пока однажды утром не обнаруживают, что проснулись в телах роботов Ивана и Марьи. Чтобы вернуть себе человеческий облик, Голубевым придется-таки научиться договариваться друг с другом. Но даже придя к взаимопониманию, вернуть свои тела им будет не так просто, ведь роботы познали всю прелесть человеческой жизни и вовсе не хотят снова становиться машинами.

«Ее заветное желание»

Девушка по имени Жозе — инвалид. Ее жизнь ограничена, ведь она прикована к инвалидному креслу. Она проводит время за рисованием и чтением книг, практически не замечая ничего другого вокруг. Но однажды она знакомится со студентом Цунэо, благодаря которому меняет свой взгляд на этот мир. Но и юноша, общаясь с Жозе, меняет свое мировоззрение.

«Проклятие монахини. Посвящение»

Брат-священник девушки по имени Грейс покончил с собой. Но она не верит в то, что он был способен совершить суицид, и едет в монастырь, где случилась трагедия. Там к Грейс начинают приходить видения, которые указывают на то, что ее брат был убит. А еще она начинает вспоминать свое собственное прошлое, которое оказывается связано с этим происшествием.

«Айта»

После вечеринки погибает девочка Айта. После нее остается написанная ее рукой записка, на которой начертано имя человека. Кажется, виновник трагедии найден: все уверены, что это полицейский Афанасий, который подвозил девочку на машине в тот злополучный вечер. Люди требуют над ним суровой расправы и даже готовы совершить самосуд. Но следователь намерен найти истину в этом деле и точно узнать, что же на самом деле произошло с Айтой в тот ужасный вечер.

4 старые комедии, которые по-прежнему очень смешные

«Приключения аргонавтов»

В Древней Греции живет мышь по имени Пэтти, которая, впечатлившись, подвигами героев и богов, мечтает совершить что-то, не менее запоминающееся. Пэтти жаждет приключений, но ее друг, кот по имени Сэм, противится этому, старательно защищая от всех опасностей. Но однажды, когда от их города грозится не оставить камня на камне Посейдон, Пэтти и Сэму все же приходится отправиться в опасное и вместе с тем очень увлекательное путешествие, чтобы не допустить этого.

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