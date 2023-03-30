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1 час назад

Фэнтези "Подземелья и драконы: Честь среди воров" получил высокие оценки критиков и зрителей

Российская Газета

Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) получил довольно высокие оценки критиков.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 90% "свежести" от критиков и 94% от зрителей. Оценки поставили более 50 тыс. человек. Для фэнтези, основанного на настольной игре, это очень хороший результат.

Режиссеры и авторы сценария - Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли ("Ночные игры", "Во тьме"). В ролях - Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Джеймс Вонг ("Джентльмены"), Хлоя Коулмэн ("Большая маленькая ложь").

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