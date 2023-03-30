Умер первый темнокожий мультипликатор, делавший фильмы про супергероев

Скончался лауреат премии "Эмми" Лео Д. Салливан, первый чернокожий художник-мультипликатор, получивший признание в мейнстримной анимации. Кроме того Салливан был режиссером и сценаристом - "Невероятного Халка" и "Настоящих охотников за привидениями".

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Салливан отошел в возрасте 82 лет в медицинском центре Kaiser Permanente West в Лос-Анджелесе, сообщила его вдова Этелин.

Лео Салливан и бывший аниматор "Диснея" Флойд Норман были одними из соучредителей студии Vignette Films в 1960-х годах. Их компания производила образовательные фильмы об известных чернокожих и сделала несколько анимационных фильмов с главными героями-неграми.

Дуэт также был известен проектом AfroKids, чья миссия состоит в том, чтобы "повысить самооценку чернокожих детей, воссоединив их с культурным наследием своего народа и дав жизненные уроки, прививая семейные ценности, уважение и ответственность".

Про художников в 2016-м вышел документальный фильм "Флойд Норман: Анимированная жизнь".