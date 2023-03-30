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1 час назад

Как сейчас выглядят места, где снимали "Брата": видео

Мария Каткова

Фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова даже спустя много лет остается культовым и успел собрать несколько поколений фанатов.

Первая часть фильма полностью снималась в Петербурге. Режиссера привлекла эстетика хмурого и пасмурного города, где можно было встретить неформалов во дворах-колодцах.

Одну из сцен на кладбище снимали около настоящего склепа фон Бекмана. Он находится на лютеранском Смоленском кладбище. С тех пор это место называется "беседкой Брата". Так произошло со многими местами из картины.

«Брат» и «Брат 2» вновь окажутся в прокате

То, как сейчас выглядит одно из культовых мест, показала в своем TikTok блогер @mirinkas. Вы точно вспомните эту сцену.

О том, как сейчас выглядит место съемок "Брата" — смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что фильм "Брат 3" планируют выпустить осенью.

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