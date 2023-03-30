Фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова даже спустя много лет остается культовым и успел собрать несколько поколений фанатов.

Первая часть фильма полностью снималась в Петербурге. Режиссера привлекла эстетика хмурого и пасмурного города, где можно было встретить неформалов во дворах-колодцах.

Одну из сцен на кладбище снимали около настоящего склепа фон Бекмана. Он находится на лютеранском Смоленском кладбище. С тех пор это место называется "беседкой Брата". Так произошло со многими местами из картины.

То, как сейчас выглядит одно из культовых мест, показала в своем TikTok блогер @mirinkas. Вы точно вспомните эту сцену.