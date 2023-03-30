В мультфильме «Братья Супер Марио» будет важная сцена после титров

Кроме того, Пратт намекнул на то, что в экранизации будет важная сцена после титров, которая тизерит сиквел мультфильма. По словам артиста, в Nintendo сейчас также обсуждают проект по мотивам Luigi's Mansion — игры 2001 года для GameCube. Судя по всему, решение о производстве сиквелов и спин-оффов будет принято уже после старта проката.