Когда в прокат выйдет военная драма "Помилование"

4 мая в российский прокат выходит военная драма "Помилование" (дистрибьютор - компания "Наше кино"). О том, что снимается такая картина, ранее писала "РГ". В основе фильма - одноименная повесть классика советской башкирской литературы Мустая Карима. Премьерные показы пройдут в Москве, Уфе и Казани.
В центре сюжета - история двадцатилетнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу, дочь испанских коммунистов, занесенную судьбой в глухую деревеньку. Девушка отвечает взаимностью. А время действия - лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Его не было всего три часа. Но по законам военного времени он - дезертир. И наказание за это одно - расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?
Продюсеры фильма - Тимербулат Каримов, Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс, создавшие блокбастер "Сестренка" по мотивам повести Мустая Карима. Режиссер картины - Айнур Аскаров ("Отряд Таганок", "Буран", "Из Уфы с любовью"). Сценарист фильма Айдар Акманов ("Сестренка", "Отряду Таганок").
Главные роли боевых друзей исполнили Александр Новиков ("Пищеблок", "Жиза"), Николай Галлямов ("Сердце Пармы", "Сама дура"), Евгений Михеев ("Летчик", "Вампиры средней полосы"). Возлюбленную Любомира Зуха сыграла молодая актриса-дебютантка Джамиля Мударисова. Актерский ансамбль поддержали опытные артисты Гела Месхи ("1941. Крылья над Берлином", "Летчик"), Юрий Лопарев ("Завод", "Калашников"), Александр Бухаров ("Ржев", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты") и Любовь Зайцева ("Живой", "Точка").
"Помилование" - глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 послевоенных лет, - рассказывает продюсер картины, внук классика Тимербулат Каримов. - Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат. "Помилование" - повесть вне времени, уникальное литературное произведение, новое прочтение которого никого не оставит равнодушным".
По словам режиссера фильма Айнура Аскарова, "главное событие фильма - дезертирство новобранца Любомира Зуха. Драматургия строится на контрапункте. С одной стороны - отчаянная жажда любви, с другой - война. Мы рассказываем о юности на войне, о чувствах и долге, о взрослении, о столкновении морали и закона. Уверен, эти темы живо откликнутся каждому зрителю".