Когда в прокат выйдет военная драма "Помилование"

4 мая в российский прокат выходит военная драма "Помилование" (дистрибьютор - компания "Наше кино"). О том, что снимается такая картина, ранее писала "РГ". В основе фильма - одноименная повесть классика советской башкирской литературы Мустая Карима. Премьерные показы пройдут в Москве, Уфе и Казани.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В центре сюжета - история двадцатилетнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу, дочь испанских коммунистов, занесенную судьбой в глухую деревеньку. Девушка отвечает взаимностью. А время действия - лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Его не было всего три часа. Но по законам военного времени он - дезертир. И наказание за это одно - расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?

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Продюсеры фильма - Тимербулат Каримов, Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс, создавшие блокбастер "Сестренка" по мотивам повести Мустая Карима. Режиссер картины - Айнур Аскаров ("Отряд Таганок", "Буран", "Из Уфы с любовью"). Сценарист фильма Айдар Акманов ("Сестренка", "Отряду Таганок").

"Помилование" - глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 послевоенных лет, - рассказывает продюсер картины, внук классика Тимербулат Каримов. - Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат. "Помилование" - повесть вне времени, уникальное литературное произведение, новое прочтение которого никого не оставит равнодушным".