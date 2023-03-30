Фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" вышел на широкий экран в 1981 году и стал первой частью серии о приключениях археолога Индианы Джонса.

Блогер @KinoInfa рассказал, что идея снять фильм о приключениях археолога не очень понравилась крупными киностудиями.

Режиссер Стивен Спилберг и продюсер Джордж Лукас предложили необычный жанр приключенческого фильма, который был не совсем привычен для того времени. К тому же, бюджет фильма был очень высоким, и многие студии считали его слишком рискованным для инвестирования.

Однако, благодаря упорству Лукаса и Спилберга, фильм был наконец-то снят и стал одной из самых успешных картин в истории кинематографа.

Подробнее о том, почему для съемок первой части истории об Индиане Джонсе не могли найти финансирование, смотрите в видео.