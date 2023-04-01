7 комедий, которые сделают ваши выходные

День смеха (или же День дураков) — всемирный праздник, который традиционно отмечается первого апреля.
Для тех, кому сейчас совсем не весело и у кого нет, казалось бы, ни единого повода для веселья, «Рамблер» собрал топ комедий, которые сделают любой день (или вечер) чуточку лучше.
Два очаровательно непосредственных фрика пытаются нагнать красивую девушку, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Правда, они не знают, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа ее мужа… Кстати, картина считается визитной карточкой раннего Джима Керри.
Культовая комедия о приключениях компании друзей, которые решили оторваться в городе грехов — в Лас-Вегасе. Правда, теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло на мальчишнике: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр и почему у одного из них нет зуба. В главных ролях снялись Брэдли Купер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс и Тодд Филлипс.
Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.
Двое полицейских Шмидт и Дженко, ненавидящие друг друга еще со школьных лет, берутся за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе. Для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. Обоим предстоит пройти все трудности, которые были в школе с ними во времена их вражды. В главных ролях — Ченнинг Татум и Джона Хилл.
Дерзкая комедия о молодом человеке по имени Сэнди, который однажды узнает, что кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной картой. Каково же было его изумление, когда мошенницей оказалась девушка с внешностью типичной американской мамаши. В главных ролях: Джейсон Бейтман и Мелисса Маккартни.
Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.
Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.