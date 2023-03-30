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2 часа назад

Lionsgate пришлось оправдываться из-за выхода четвертого "Джона Уика" в России

Российская Газета

Иностранные журналисты озадачились вопросом как "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4) оказался на российских экранах.

Lionsgate пришлось оправдываться из-за выхода "Джона Уика" в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Компании Lionsgate пришлось дать пояснения, почему картина официально вышла в России, несмотря на отказ крупнейших студий прокатывать свои новинки.

"У нас были предыдущие контракты. У нас были обязательства, которые нужно было выполнить", - сказал изданию Deadline председатель Lionsgate Motion Picture Джо Дрейк.

По его словам, фильм был продан в Россию до введения санкций. Компании пришлось провести исследование обстоятельств проката для того, чтобы в процесс не были включены лица из санкционного списка.

С теми же проблемами студия столкнулась во время выпусками "Моей пиратской свадьбы" (и ее прокатывала компания Global Film), а также "Крушения" с Джерардом Батлером (прокат Central Partership). Судьба проката фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в ноябре 2023 года студией пока никак не комментируется. О том, почему "Операция "Фортуна" Гая Ричи смогла выйти в РФ, не уточняется.

Выяснилось, что кинорынок в России чувствует себя неплохо - по данным Gower Street Analytics, кассовые сборы в 2023 году (до 18 марта) составили 12,6 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, хотя и ниже среднего показателя за 2017-2019 годы (до пандемии) на 11,3%. Основная заслуга здесь принадлежит мультфильму "Чебурашка".

Фильмы,Чебурашка,Джон Уик,Джерард Батлер,
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