Lionsgate пришлось оправдываться из-за выхода "Джона Уика" в России

"У нас были предыдущие контракты. У нас были обязательства, которые нужно было выполнить", - сказал изданию Deadline председатель Lionsgate Motion Picture Джо Дрейк.

По его словам, фильм был продан в Россию до введения санкций. Компании пришлось провести исследование обстоятельств проката для того, чтобы в процесс не были включены лица из санкционного списка.

Выяснилось, что кинорынок в России чувствует себя неплохо - по данным Gower Street Analytics, кассовые сборы в 2023 году (до 18 марта) составили 12,6 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, хотя и ниже среднего показателя за 2017-2019 годы (до пандемии) на 11,3%. Основная заслуга здесь принадлежит мультфильму "Чебурашка".