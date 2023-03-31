5 кинопремьер апреля-2023

Юлия Пересильд – космический врач, Михаил Пореченков – восстанавливающий храм грешник, Морган Фриман – знаток древних магических культов, Микки Рурк – безжалостный охотник на женщин. Такие персонажи ждут зрителей в кинотеатрах на протяжении апреля.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

В пятерку лучших премьер мы также включили фильм-катастрофу о бегстве Земли со своей орбиты – для любителей масштабных разрушительных сцен.

Видео дня

«Вызов»

Первый художественный фильм, снятый в космосе, наконец-то выходит на экраны! Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко летали для съемок на МКС еще в октябре 2021 года, проведя на орбите почти две недели. С тех пор зрители с нетерпением ждали результата.

Торакальный хирург Женя в кратчайшие сроки должна подготовиться к космическому полету, чтобы спасти космонавта. Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы человека вернуться на Землю живым?

В создании картины принял участие Роскосмос. В госкорпорации рассчитывают, что фильм будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

Дата выхода: 20 апреля 2023

Режиссер: Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»)

«Игра на выживание»

Динамичный американский триллер с Микки Рурком. Группа приятелей привыкла ради развлечения заманивать на изолированный остров женщин, обещая им приз в 100 тысяч долларов. Однако вскоре жертвы выясняют, что для победы от них требуется выжить в лесу и спастись от жестокого преследования охотников.

Только на этот раз отморозки пригласили не тех девушек, и охота открывается уже на них самих. Охотники и преследователи меняются местами.

«Большинство моих фильмов ориентированы на семейную аудиторию, поэтому женоненавистнические персонажи картины и сцены нападения оказались для меня непростой задачей. При монтаже мы позаботились о том, чтобы сосредоточить внимание на нашей главной героине Кассандре (Сувари) и ее миссии линчевателя», – рассказала постановщица картины.

Дата выхода: 6 апреля 2023

Режиссер: Элизабет Блейк-Томас

«Профессор и призрачный убийца»

Триллер со звездным Морганом Фриманом о расследовании серии загадочных ритуальных убийств в разных странах мира. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки темных сил практикуются человеческие жертвоприношения.

Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за кровавыми преступлениями.

Первоначальное название картины «Muti» является отсылкой к жуткому африканскому племенному ритуалу, в ходе которого убивают жертву, чтобы части тела можно было использовать для целительства и колдовства.

Дата выхода: 6 апреля 2023

«Русский крест»

История о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В основу сюжета драмы легла поэма Николая Мельникова «Русский крест». Роль главного героя в картине исполнил актер Михаил Пореченков.

Неслучайна и дата премьеры – в этот день православные христиане будут отмечать праздник Светлой Пасхи.

Дата выхода: 16 апреля 2023

«Блуждающая Земля 2»

Любителям пощекотать нервы в кинозале предназначен фантастический экшн из Китая о гибели нашей планеты и поиске нового дома. Солнце угасает. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли и отправляются в неизвестность. Путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос, но лишь в этой пустоте можно обрести новую жизнь.

Фильм является приквелом к картине 2019 года «Блуждающая Земля». После большого кассового успеха создатели объявили о планах снять еще одну часть.

В этом кино снялся актер российского происхождения Виталий Макарычев, который сыграл Андрея Галактионова – главнокомандующего объединенными космическими войсками. В китайских соцсетях он приобрел вирусную популярность.

Дата выхода: 12 апреля 2023

Режиссер: Франт Гво