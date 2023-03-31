«Бостонский душитель»: мрачный триллер с Кирой Найтли набирает популярность

В середине марта состоялась премьера мрачного ретро-детектива «Бостонский душитель» с Кирой Найтли в главной роли. Чем зацепит журналистское расследование серии жестоких убийств женщин, вдохновленное реальными событиями, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Бостонский душитель"

1960-е. Лоретта, жена и мать троих детей, спешит на работу в редакцию. Женщинам в газете по обыкновению достаются материалы о товарах для дома, моде, кухне и в крайнем случае о женах влиятельных мужчин. Но Лоретта хочет заниматься более серьезными темами: журналистка обнаруживает связь между убийствами нескольких жительниц Бостона. Работая сверхурочно, она пишет статью, которая вызывает шумиху в городе и вместе с тем гнев полицейских. Вскоре Лоретту просят объединиться с более опытной коллегой Джин, чье непоколебимое спокойствие и ценные связи ускоряют работу репортеров.

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История серийного маньяка Альберто де Сальво, также известного как Бостонский душитель или Зеленый человек, рассказывается в картине через оптику тех, кто сумел его вычислить и поймать. Это помогло режиссеру и сценаристу Мэтту Раскину избежать ошибок создателей сериала «Монстр: Джеффри Дамера», которые вынудили зрителей наблюдать за преступлениями убийцы его глазами. Однако при просмотре «Бостонского душителя» все-таки не удастся расслабиться: тревожное настроение проекта проникает под кожу с первых минут, а серая палитра дополняет ощущение ужаса, преследующего бостонских жителей (с 1962-го по 1964 год в городе было убито более десятка женщин).

Кадр из фильма "Бостонский душитель"

Правда, отличное начало совсем скоро сменяется хаосом: как отметили некоторые критики, Раскину не удается удержать внимание зрителей. Нагнетания саспенса тоже не происходит: фильм не дотягивает до эталонов жанра. Возможно, «Бостонский душитель» и не стремится впечатлить публику интригой. Мэтт Раскин сделал кино о женщинах в большом городе — месте, где угроза быть убитой оставила отпечаток страха на темных улицах.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 63 % основанный на 79 отзывах, со средней оценкой 6.3/10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 60 из 100 на основе 26 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Вот, что пишут пользователи о картине:

«Было скучно, долго и уныло, но при этом несколько тревожно, поэтому под «Бостонского душителя» уснуть я не смог. В конце стало даже интересно, чем все в итоге закончится. Фильму ставлю твердую 6 из 10, но пересматривать его точно не буду».