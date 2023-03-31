Вин Дизель намекнул на смерть главных героев в новом «Форсаже»

Главная звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель в новом интервью Total Film поделился деталями будущего серии боевиков. Он заявил, что зрителей ждет достойное прощание с персонажем покойного Пола Уокера.

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"В 2013-м, когда мир переживал его потерю в автомобильной катастрофе, студия приняла смелое и дерзкое решение сохранить жизнь его герою. Я не мог представить, чтобы сага закончилась без прощания с ним", - Вин Дизель.

Судя по заявлению Дизеля, Брайана покажут не только во флэшбеках, как в девятом «Форсаже», но и в настоящем времени.

Кроме того, Вин дал фанатам тему для спекуляций, намекнув, что кто-то из ключевых героев может погибнуть к финалу истории. О ком конкретно идет речь, актер не уточнил.