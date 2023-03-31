Соколов рассказал об интимных сценах в "Маленькой Вере"

Андрей Соколов, советский и российский актер, рассказал, как проходили съемки интимных сцен в картине "Маленькая Вера". Об этом он сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера" Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Актер раскрыл, что в первоначальной версии фильма не планировались постельные сцены и обсценная лексика. Уже после съемок режиссер Василий Пичул пригласил Андрея Соколова и его партнершу Наталию Негодует попить чай и обсудить картину.

Тогда Пичул предложил добавить "изюминку" в фильм. Уже позже Соколов понял, что таким образом хотел подтолкнуть актеров к идее о постельной сцене, и у него это получилось.

"Просто ему надо было нас подвести к мысли, что мы с Натальей Негодой все вроде бы как сами придумали и сами ему предложили", — рассказал Соколов.

Сам актер уверен, что новые эпизоды органично вписались в фильм и не жалеет о том, что согласился на предложение режиссера.