$76.45+0.1482.39-0.75
51 минуту назад

Андрей Соколов рассказал, как снимались интимные сцены в "Маленькой Вере"

Мария Каткова

Андрей Соколов, советский и российский актер, рассказал, как проходили съемки интимных сцен в картине "Маленькая Вера". Об этом он сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Соколов рассказал об интимных сценах в "Маленькой Вере"
Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера"Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Актер раскрыл, что в первоначальной версии фильма не планировались постельные сцены и обсценная лексика. Уже после съемок режиссер Василий Пичул пригласил Андрея Соколова и его партнершу Наталию Негодует попить чай и обсудить картину.

Тогда Пичул предложил добавить "изюминку" в фильм. Уже позже Соколов понял, что таким образом хотел подтолкнуть актеров к идее о постельной сцене, и у него это получилось.

"Просто ему надо было нас подвести к мысли, что мы с Натальей Негодой все вроде бы как сами придумали и сами ему предложили", — рассказал Соколов.

Сам актер уверен, что новые эпизоды органично вписались в фильм и не жалеет о том, что согласился на предложение режиссера.

Кадр дня: как снимали постельную сцену в "Маленькой Вере"

Ранее сообщалось, что зрители "вставили" постельные сцены в безобидные фильмы и посмеялись над ними.

Фильмы,Изюминка,Маленькая Вера,Наталья Негода,Василий Пичул,Андрей Соколов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий