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3 часа назад

Marvel опубликовала стильные постеры «Стражей Галактики 3»

Чемпионат.com

Marvel вовсю готовится к началу большой маркетинговой компании «Стражей Галактики 3». На днях студия опубликовала сразу восемь персонажных постеров картины, выполненных в стиле фотокарточек из 80-х. На них можно увидеть главных героев будущей ленты в стильных образах.

Marvel опубликовала стильные постеры «Стражей Галактики 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новые постеры с героями «Стражей Галактики 3»

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel на долгое время. Кроме того, третья часть станет финалом истории для команды супергероев, поэтому ставки в ленте будут высоки как никогда.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года, однако в России фильм официально не покажут. Ранее Джеймс Ганн объявил, почему лента будет настолько продолжительной.

Фильмы,Джеймс Ганн,
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