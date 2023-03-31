"Темный рыцарь" вышел в 2008 году и стал одним из самых успешных фильмов года. Режиссером и сценаристом фильма выступил Кристофер Нолан, а в главных ролях снялись Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол и другие.

Одна из самых эффектных сцен в фильме – фокус с карандашом, который исчезает в голове одного из бандитов. Блогер @KinoInfa рассказал, что режиссер Кристофер Нолан напрочь отказался от идеи использовать компьютерную графику, поэтому команде потребовалось 22 дубля и два съемочных дня, чтобы снять эпизод, который длится всего 20 секунд.

Подробнее о том, как в фильме "Темный рыцарь" снимали фокус с карандашом, смотрите в видео.