7 фильмов для тех, кто любит танцы

Если вы любите танцевать сами и смотреть, как танцуют другие, то эти фильмы точно для вас.

Фото: Кадр из фильма "Авансцена" Кадр из фильма "Авансцена"

Балерина Алена Ледях поделилась с "Рамблером" подборкой любимых фильмов про балет, сцену, жизнь и магию.

«Хрустальный башмачок», 1960

Кадр из фильма "Хрустальный башмачок"

Фильм-балет с Геннадием Ледяхом в роли Принца. Волшебная сказка, которая оставляет ощущение, что чудеса возможны, главное - в них верить.

«Анна Павлова», 1984

Кадр из фильма "Анна Павлова"

Фильм в двух частях режиссера Эмиля Лотяну. История о том, как маленькая девочка стала знаменитой на весь мир балериной, той самой, для которой Михаил Фокин впервые поставил "Лебедя" на музыку Камиля Сен-Санса.

«Фуэте», 1986

Кадр из фильма "Фуэте"

Фильм-балет с примой Большого театра Екатериной Максимовой. Одним из режиссеров фильма стал ее муж, премьер Большого театра Владимир Васильев. Кино о балете, отношениях, вечном поиске, красоте. Смотреть всем, кто любит балет или только мечтает его полюбить.

«Авансцена», 2000

Молодые, красивые, сильные - на сцене они всемогущи, но в жизни все может быть немного по-другому.

«Красные башмачки», 1948

Кадр из фильма "Красные башмачки"

Балерина Виктория влюбляется в музыканта и вопреки предостережениям своего импресарио выходит замуж, поставив на карту собственное будущее на сцене.

«После тебя», 2016

Совершенно неожиданный Безруков в роли гениального танцора, который лишился возможности танцевать из-за травмы. В фильме снялся дирижер Валерий Гергиев, а балет "Симфония в трех движениях" был действительно включен в репертуар Мариинского театра.

«Билли Элиот», 2000

Кадр из фильма "Билли Элиот"