7 фильмов для тех, кто любит танцы

Если вы любите танцевать сами и смотреть, как танцуют другие, то эти фильмы точно для вас.
Балерина Алена Ледях поделилась с "Рамблером" подборкой любимых фильмов про балет, сцену, жизнь и магию.
Фильм-балет с Геннадием Ледяхом в роли Принца. Волшебная сказка, которая оставляет ощущение, что чудеса возможны, главное - в них верить.
Фильм в двух частях режиссера Эмиля Лотяну. История о том, как маленькая девочка стала знаменитой на весь мир балериной, той самой, для которой Михаил Фокин впервые поставил "Лебедя" на музыку Камиля Сен-Санса.
Фильм-балет с примой Большого театра Екатериной Максимовой. Одним из режиссеров фильма стал ее муж, премьер Большого театра Владимир Васильев. Кино о балете, отношениях, вечном поиске, красоте. Смотреть всем, кто любит балет или только мечтает его полюбить.
Молодые, красивые, сильные - на сцене они всемогущи, но в жизни все может быть немного по-другому.
Балерина Виктория влюбляется в музыканта и вопреки предостережениям своего импресарио выходит замуж, поставив на карту собственное будущее на сцене.
Совершенно неожиданный Безруков в роли гениального танцора, который лишился возможности танцевать из-за травмы. В фильме снялся дирижер Валерий Гергиев, а балет "Симфония в трех движениях" был действительно включен в репертуар Мариинского театра.
Казалось бы, где сын шахтера и балет? Но юный Билли знает, чего хочет, и жизнь ему дарит шанс поступить в Королевскую балетную школу.