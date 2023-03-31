В России вышел вестерн «Нападение на Рио Браво»

Сегодня, 31 марта, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоялась премьера вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли. Фильм доступен на площадке только с русской озвучкой.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.