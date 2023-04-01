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6 минут назад

Российских зрителей «переключают» на азиатское кино

Мир новостей

Кинотеатры и их интернет-«собратья» собираются привлечь внимание отечественной аудитории, обратившись к фильмам, выпущенным в Азии.

Российских зрителей «переключают» на азиатское кино
Фото: Мир новостейМир новостей

Так, президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова рассказала изданию «Коммерсантъ», что в апреле 2023 года в прокат выйдет китайский фильм «Блуждающая земля 2». Также зрители смогут посмотреть корейские картины «Ночная сова», «Призрак у озера» и французско-корейскую ленту «Возвращение в Сеул».

По сведениям издания, расширять свои каталоги азиатской продукцией намерены сервисы START, Okko, KION, ivi. При этом «Кинопоиск» уже выпустил популярную «Атаку титанов», в топе сервиса - анимация Хаяо Миядзаки. Отмечается, что примерно 17% подписчиков сервиса предпочитают корейские и японские произведения. А в ivi обещают, что уже скоро там будут доступны эксклюзивные дорамы одной из крупнейших корейских студий KBS.

Фильмы,Хаяо Миядзаки,Ольга Зинякова,Коммерсант,
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