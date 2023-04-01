Что смотреть в кино в апреле 2023 года

Оттепель приходит в российский прокат: в апреле нас ждут новые приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров с Венсаном Касселем и Евой Грин в главных ролях, семейное фэнтези с Кристофом Вальцем, победитель Берлинале, а также два участника Каннского и Венецианского кинофестивалей. Обозреватель «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про 10 главных кинопремьер апреля, которые стоит увидеть на большом экране.

© Газета.Ru

«Три мушкетера: Д' Артаньян» («Les trois mousquetaires: D'Artagnan»), реж. Мартин Бурбулон — с 6 апреля

Видео дня

Новая экранизация приключенческого романа Александра Дюма с перестановкой в названии: теперь это в первую очередь история трех мушкетеров, на чьем жизненном пути возникает Д'Артаньян. Главные роли в картине играет весь свет французских звезд: Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гаррель и Ромер Дюрис.

Отвечает за новую кинореинкарнацию романа Дюма Мартин Бурбулон, пару лет назад выпустивший байопик «Эйфель» и готовящий к премьере продолжение приключений Д'Артаньяна «Три мушкетера: Миледи».

«Бюро магических услуг» («The Portable Door»), реж. Джеффри Уокер — с 6 апреля

Еще недавно герой Кристофа Вальца кошмарил айтишников в сериале «Консультант», а теперь сам становится «жертвой» разного рода чертовщинки в семейном фэнтези «Бюро магических услуг».

В центре истории — два молодых стажера, устраивающихся в загадочную лондонскую фирму. Постепенно становится понятно, что офисной работой дело не ограничится и впереди героев ждет сражение не со скучными рабочими отчетами, а с магическими силами, а их главным оружием станут смекалка, отвага и взаимовыручка.

«Личная жизнь» («Love Life»), реж. Кодзи Фукада — с 6 апреля

Пронзительная японская драма-поэма о манипуляциях времени: как прошлое может вмешиваться в наше настоящее, определяя вместе с этим и будущее. Главная героиня Таэко жила тихой размеренной жизнью с мужем и сыном. Но внезапно на пороге ее дома появляется бывший супруг и отец ребенка — слабослышащий Макото. Внешняя глухота определяет невозможность бывших супругов услышать друг друга и в прочих сферах жизни. Но Макото нужна помощь, и Таэко отзывается на его просьбу, что приводит к самым непредвиденным последствиям.

Картина «Личная жизнь» — участница прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Домой лента уехала без наград, но с восторженной мировой прессой, на все лады признававшейся фильму в любви.

«Возвращение в Сеул» («Retour à Séoul»), реж. Дави Чоу — с 13 апреля

Еще один азиатский бриллиант в апрельском прокате, участник мирового киносмотра — на этот раз Каннского кинофестиваля (картина представлялась в программе Особый взгляд).

«Возвращение в Сеул» — медитативное кино про путешествие сквозь время и память. Главная героиня Фредди — 25-летняя кореянка, выросшая в приемной французской семье. Девушка отправляется к себе на родину, пытаясь отыскать биологических родителей и разобраться в себе.

«Волны», реж. Михаил Брашинский — с 13 апреля

Рефлексии о том, что осталось позади, поддается и отечественный кинематограф. Главный герой картины «Волны» после пережитой страшной трагедии оставляет свою прежнюю жизнь. Но привычный мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, предлагая новые возможности.

Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на все мучающие его вопросы. Но не ошибся ли он с выбором и как понять, где именно твой дом и место силы?

«Земля Алькаррас» («Alcarràs»), реж. Карла Симон Пипо — с 16 апреля

Если «Личная жизнь» и «Возвращение в Сеул» остались обделены кинофестивальными призами, то итало-испанская драма «Земля Алькаррас» в 2022-м году взяла главную награду Берлинале.

Фильм рассказывает о дружном семействе фермеров, выращивающем персики в небольшой каталонской деревушке. Но привычный спокойный мир рушится, когда глава поместья умирает, а на дело всей его жизни претендует расчетливый бизнес, готовый сравнять с землей и дом, взрастивший не одно поколение, и персиковый сад, который по чеховским законам — не просто благодатная земля, но символ человеческого счастья: хрупкого и скоротечного.

«Вызов», реж. Клим Шипенко — с 20 апреля

Грандиозная по своим масштабам космическая драма Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли. Ее героиня Женя — хирург, которая в сжатые сроки вынуждена подготовиться к отправлению на космическую станцию, где ей придется побороться за жизнь космонавта.

Однако там, где успешно справляется физическая подготовка, все едва не рушат внутренние нерешительность и страх. Но космос слабость не прощает, а потому Жене нужно преодолеть себя и спасти тех, кто так в ней нуждается.

«Мизантроп» («Misanthrope»), реж. Дамиан Сифрон — с 20 апреля

Новый захватывающий триллер от автора гениального киноальманаха «Дикие истории» Дамиана Сифрона. На этот раз события разворачиваются в новогоднюю ночь в Балтиморе, где орудует таинственный киллер-маньяк.

Поймать преступника должна бравая команда во главе с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном. «Мизантроп» — динамичный и захватывающий фильм о ловком злодее и находчивых полицейских, идущих у него по следу.

«Елизавета II» («Elizabeth: A Portrait in Part(s)»), реж. Роджер Мичелл — с 20 апреля

Хулиганская документальная картина Роджера Мичелла — режиссера «Ноттинг Хилла» и «Доброго утра». Мичелл, которого не стало в 2021-м году, до своей кончины успел завершить свой последний труд — летопись жизни Елизаветы II. В качестве основной фактуры постановщик использует сотни часов документальной хроники разных лет: со времен, когда юная королева только взошла на престол, — до ее почтенного возраста.

Но авторский подход Мичелла, взглянувшего на жизнь Елизаветы II под неожиданным ракурсом, позволяет увидеть в ней не отлитый еще при жизни памятник и официальную фигуру государства, а живого человека: смеющегося и опечаленного, растерянного и твердого в своих решениях, и что важнее всего — обожаемого миллионами тех, кто искал и находил в королеве необходимого лидера с человеческим лицом.

«Больше, чем люди» («Simulant»), реж. Эйприл Маллен — с 27 апреля

События фантастического триллера Эйприл Маллен разворачиваются в недалеком будущем, когда человечество вынуждено сосуществовать с андроидами. Чудо робототехники было создано из лучших побуждений — компьютеризированные существа обретают облик наших умерших близких, помогая тем самым пережить утрату. Но овдовевшая главная героиня Фэй замечает за своим андроидом странное поведение, которое предупреждает о необратимости будущих событий.