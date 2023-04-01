Фото: утверждена актриса на главную роль в игровой киноадаптации "Лило и Стича"

Дебютантка Майя Кеалоха сыграет Лило в игровой адаптации "Лило и Стича". Ранее стало известно, что в фильме задействован Зак Галифианакис.

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О проекте, первые слухи о котором появились в 2018 году, известно мало, сообщает THR. Режиссер - Дин Флейшер Кэмп ("Марсель, ракушка в ботинках"), сценарий - Крис Кеканиокалани Брайт. Нет пока ни даты начала съемок, ни даты премьеры. Преданные поклонники истории дружбы гавайской девочки и пришельца по имени Стич замерли в предвкушении.

Российская газета