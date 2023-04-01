Названы лучшие комедии этого века
Киноканал «Комедия» опубликовал «абсолютный топ» комедий XXI века. В десятку лучших с 2000 года фильмов вошли пародии, трагикомедии и мокьюментари (псевдодокументальные фильмы).
На первом месте фильм «Мальчишник в Вегасе», который снял режиссер Тодд Филлипс. В ленте рассказывается о друзьях, которые пытаются найти пропавшего накануне свадьбы жениха. Второе место заняла картина Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт», в которой показана жизнь консьержа отеля в период между двумя мировыми войнами.
Третью строку топа заняла черная комедия Эдгара Райта «Зомби по имени Шон». На четвертом месте оказалась французская комедия, основанная на реальных событиях, «1+1» режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. В прокате картина заработала 426 млн долларов и стала одним из самых кассовых французских фильмов.
Пятое место занял фильм «Холоп» Клима Шипенко, передает ТАСС. До 2023 года фильм собрал более 3 млрд рублей в прокате. В топ также попали фильмы «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Борат» Ларри Чарльза, «Победители шоу» Кристофера Геста, «Пипец» Мэттью Вона и «Я худею» Алексея Нужного.