Фильм "Холоп" попал в число 5 лучших комедий XXI века

Телеканал "Комедия" составил рейтинг лучших комедийных фильмов века, в их число вошел "Холоп" Клима Шипенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

В первой пятерке рейтинга также французская комедия "1+1" и российская кинолента 2019 года "Холоп" от режиссера Клима Шипенко.