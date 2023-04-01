Фильм "Холоп" попал в число 5 лучших комедий XXI века

Телеканал "Комедия" составил рейтинг лучших комедийных фильмов века, в их число вошел "Холоп" Клима Шипенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канала.
Открывает пятерку лучших комедий "Мальчишник в Вегасе" Тодда Филлипса. Вторая строчка у лирического драмеди Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". Третья любимая комедия британский "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта.
В первой пятерке рейтинга также французская комедия "1+1" и российская кинолента 2019 года "Холоп" от режиссера Клима Шипенко.
Авторы рейтинга составили его, опираясь на отзывы главных мировых и отечественных изданий, а также на зрительские оценки и кассовые сборы. Составители также учитывали мнения таких медиа как "Лайфхакер", Rolling Stone, IMDb, "Кинопоиск", Indiewire, Rottentomatoes, "Киноафиша", film.ru и "Бюллетень кинопрокатчика".
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