Лауреат Оскара Роберт Мореско снимет фильм о компании Maserati

Обладатель статуэтки Оскар, режиссер и сценарист Роберт Мореско, работает над байопиком о том, как создавалась автомобильная компания Maserati. Об этом пишет Variety.

Фото: Кадр из фильма "Ламборгини: человек-легенда" Кадр из фильма "Ламборгини: человек-легенда"

Фильм "Мазерати: гоночная жизнь" будет посвящен основателю бренда и его семье, которая в 1924 году начала производить автомобилей Maserati в собственном гараже в Болонье. Среди продюсеров фильма Андреа Иерволино, работающий в этой же роли с готовящимся байопиком "Феррари".

У самого Роберта Мореско тоже есть опыт производства фильма на автомобильную тематику. В 2022 году вышел в прокат проект "Ламборгини: Человек-легенда" об итальянском производителе дорогих спорткаров. С этой картиной Мореско работал как режиссер.