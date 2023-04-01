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39 минут назад

Лауреат Оскара Роберт Мореско снимет фильм о компании Maserati

Мира Маркина

Обладатель статуэтки Оскар, режиссер и сценарист Роберт Мореско, работает над байопиком о том, как создавалась автомобильная компания Maserati. Об этом пишет Variety.

Лауреат Оскара Роберт Мореско снимет фильм о компании Maserati
Фото: Кадр из фильма "Ламборгини: человек-легенда"Кадр из фильма "Ламборгини: человек-легенда"

Фильм "Мазерати: гоночная жизнь" будет посвящен основателю бренда и его семье, которая в 1924 году начала производить автомобилей Maserati в собственном гараже в Болонье. Среди продюсеров фильма Андреа Иерволино, работающий в этой же роли с готовящимся байопиком "Феррари".

У самого Роберта Мореско тоже есть опыт производства фильма на автомобильную тематику. В 2022 году вышел в прокат проект "Ламборгини: Человек-легенда" об итальянском производителе дорогих спорткаров. С этой картиной Мореско работал как режиссер.

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Ранее "Рамблер" писал о самых неожиданных лауреатах Оскара.

Фильмы,Роберт Мореско,Ferrari,
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